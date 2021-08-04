أعلن المتحدث باسم شرطة حائل النقيب طارق النصار، عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتجول في أحد المجمعات التجارية بعد ثبوت إصابته بفايروس كورونا، ومخالفته تعليمات العزل والحجر الصحي المؤسسي، وتوثيق ذلك ونشره.

وأوضح متحدث الشرطة أن تم تحديد هوية المصاب والمصور والناشر، والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما لفرع النيابة العامة.

وأكد النصار أن العقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا لكل من يتعمد نقل العدوى للآخرين، فرض غرامة مالية لا تزيد على (500) ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على (5) سنوات، أو الغرامة والسجن معًا، وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة ومنع دخولها نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة بحقه، علمًا بأن تطبيق العقوبات المنصوص عليها لا يُخِل بأي عقوبة أخرى مقررة شرعًا أو نظامًا.