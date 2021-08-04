أكد مجلس الوزراء الكويتي أمس، أن الكويت تستذكر بكل «تقدير وامتنان» دور المملكة العربية السعودية وبقية أخواتها في مجلس التعاون لجهودهم الخيرة والمباركة التي ساهمت في تخليصها من براثن الاحتلال العراقي الغاشم الذي تعرضت له فجر الثاني من أغسطس 1990.وذكر المجلس في بيانه الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن هذه الجهود كان لها -بعد فضل الله- الدور الحاسم في دحر العدوان ونصرة الحق الكويتي وتكريس قواعد الشرعية الدولية.وتحل اليوم الذكرى الـ31 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت؛ حيث يستذكر الكويتيون ذكراها الأليمة والدروس والعبر من هذه المحنة.