أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، أمس، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية رمطان لعمامرة، هنأه خلاله بتوليه مهماته وزيراً لخارجية الجزائر، وعبر عن تطلعه للعمل معه في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.