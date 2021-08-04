ينطلق اجتماع وزراء الاقتصاد الرقمي، تحت الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين بمدينة (تريستي) في الخامس من أغسطس الجاري، ويشارك به وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه.ويناقش الاجتماع عدة موضوعات تتعلق بالاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي الحكومي، وذلك تحضيراً للبيان الختامي لقادة الاقتصاد الرقمي الذي سيُعتمد من قبل رؤساء الدول والحكومات في قمة (روما).ويأتي هذا الاجتماع امتداداً للدور القيادي للمملكة خلال مدة رئاستها مجموعة العشرين لعام 2020، الذي ركزت فيه على اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع من خلال تمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة.وحققت المملكة ضمن اجتماعات وزراء الاقتصاد الرقمي إنجازات نوعية كان أبرزها إجماع الدول حول خارطة الطريق لقياس وتعريف الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى اعتماد مبادئ الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان.