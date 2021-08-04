قدم سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية الفلبين هشام سلطان القحطاني، أمس (الثلاثاء)، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لدى جمهورية الفلبين لرئيس إدارة المراسم بوزارة الخارجية الفلبينية السفير بيسنتي بانديلو.حضر تقديم أوراق الاعتماد، القائم بالأعمال بالسفارة المستشار عيسى عبدالرحمن المالكي، والقائم بالأعمال بوزارة الخارجية الفلبينية لإدارة الحضانات والمزايا ماريكال يمباو.