قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة، خدماته العلاجية لـ1236 مستفيدا خلال المدة من 8 حتى 14 يوليو 2021، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع قسم التسجيل والفرز 595 مستفيدا، وقسم الملاحظة 27 شخصا، وعيادة التنويم 19 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ595 شخصا.كما راجع قسم المختبر 329 شخصا، وقسم المصابين بالأوبئة 595 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 247 مراجعا، وقسم الإحالة الطبية 11 مستفيدا، فيما نُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.