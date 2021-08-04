استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي أمس الأول، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وأشاد بما شاهده خلال زيارته أخيرا لمحافظات ضباء والوجه وأملج من تطور كبير في شتى المجالات التنموية والنظرة التفاؤلية التي شاهدها على محيا الشباب والشابات، مشيراً إلى ما ستوفره مشاريع رؤية 2030، التي أقرها خادم الحرمين الشريفين ويشرف عليها ولي العهد، من خلال مشاريع نيوم والبحر الأحمر وأمالا بالمنطقة من فرص وظيفية وتدريبية المقصود منها والأساس هو الإنسان السعودي ليس في منطقة تبوك فقط بل يستفيد منها جميع أبناء وبنات المملكة.وأكد أمير منطقة تبوك حرص القيادة على مصلحة المواطن وما يعود عليه وعلى الوطن بالنفع والفائدة، منوهاً بالحراك السياحي الذي تشهده محافظات المنطقة الساحلية من حيث زيادة أعداد الفنادق والشقق والأماكن السياحية.