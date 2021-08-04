أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض (3) محلات لتفصيل ملابس عسكرية مخالفة، كما ضبطت (130) بدلة لقطاعات عسكرية مختلفة، و(300) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وكميات كبيرة من الأقمشة العسكرية، كما تم ضبط اثنين من العمالة يعملان دون تراخيص، وشخص مجهول الهوية يعمل في أحد محلات الخياطة العسكرية، وسُلّم المخالفون للدوريات الأمنية.جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة أمس الأول (الإثنين) بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وصودرت المضبوطات واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها.وجاءت الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.