دشّن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي، أمس، مشروع حافلات النقل المدرسي الذي سيستفيد منه قرابة ١٦ ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي 1443هـ.ووفّرت الهيئة الملكية بينبع التقنيات والأنظمة الحديثة التي تهدف إلى تعزيز مستوى الأمان عند استخدام حافلات النقل المدرسي، شملت تركيب كاميرات مراقبة لضبط حركة مستخدمي الحافلات داخل وخارج الحافلة، وكذلك تزويد الحافلات بنظام تتبّع يستطيع من خلاله مراقب الحافلات معرفة تنفيذ خط سير الحافلة بشكل مفصّل.كما زُودت الحافلة بذراع جانبية تحمل علامة «قف» لتنبيه قائدي السيارات المجاورة للحافلة أثناء التوقف المتكرر وحرصاً على سلامة مستخدمي الحافلات المدرسية، إضافة إلى استحداث مكْبَسٍ في الصف الأخير من الحافلة المدرسية لإطفاء المحرك بهدف زيادة الأمان وللتأكد من خلو الحافلة من أي مستخدم، إضافة إلى توفير مخرجي طوارئ في الحافلة لرفع درجة الأمان واستخدامها عند الحالات الطارئة.