أزالت بلدية أبرق الرغامة الفرعية التابعة لأمانة جدة 8 أسوار مخالفة بملحقاتها في حي الحرازات على مساحة إجمالية بلغت 16000 متر مربع. جاء ذلك بعد الجولات الميدانية للفرق الرقابية التي رصدت أحواشاً من البلوك واتخذت حيالها الإجراءات النظامية بإزالة جميع المخالفات.وأكد رئيس بلدية أبرق الرغامة خليل حمود الزهراني استمرار الأعمال الرقابية بالتنسيق مع إدارات الأمانة للحد من المخالفات البلدية والظواهر السلبية بكل أشكالها.