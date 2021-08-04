أضحى السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أول عضو في مجلس الشيوخ يكشف أنه رُزِئ بإصابة «اختراقية» بفايروس كورونا الجديد. وهي الإصابة التي تحدث على رغم تحصين الشخص بجرعتي اللقاحات المضادة للوباء. وقال غراهام أمس الأول إنه مسرور لحصوله على اللقاح، فلولاه لكانت أعراضه أسوأ كثيراً مما هي عليه الآن. واضطر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أمس إلى الخضوع للفحص، خصوصاً أن عدداً منهم عملوا معه خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما أن غراهام، الذي يمثل ولاية كارولينا الجنوبية، حضر حفلة مساء السبت على مركب يملكه زميله السناتور جو مانشن. وقال غراهام، في بيان، إنه بدأ يشعر ليل السبت بأعراض أشبه بالإنفلونزا. وذهب إلى طبيبه الإثنين، حيث تأكد تشخيص إصابته بكوفيد-19. وأضاف أنه قرر إثر ذلك عزل نفسه صحياً لمدة 10 أيام. ويبلغ غراهام من العمر 66 عاماً. وقال زميله السناتور مانشن إنه خضع لفحص جاءت نتيجته سالبة.