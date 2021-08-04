نسبت صحيفة «ذا هيل»، التي تعنى بالتطورات في ردهات الكونغرس الأمريكي، أن مسؤولاً في البيت الأبيض أبلغها أمس بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يتمكن من حضور حفلة حاشدة ينوي الرئيس السابق باراك أوباما إقامتها في ضيعته نهاية الأسبوع القادم، بمناسبة بلوغه الـ 60 من عمره. ويعتزم أوباما، الذي كان بايدن نائباً له خلال فترة رئاسته، أن يدعو 500 شخص، يخدمهم 200 عامل وموظف، للاحتفال بذكرى ميلاده في ضيعة مارثافاينيارد، التي تبلغ مساحتها 7 آلاف قدم مربع، بمدينة إيدجرتون. وكان هو وقرينته السيدة الأولى السابقة ميشيال أوباما اشتريا هذه الضيعة في 2019 بـ 12 مليون دولار. وتم إبلاغ المدعوين أنه يتعين أن يخضع كل منهم لفحص كوفيد-19، وأن يكون قد تم تحصينه باللقاحات المضادة لكوفيد-19. وذكرت «ذا هيل» أنه سيكون هناك منسق صحي في ضيعة أوباما لتوجيه المدعوين إلى الالتزام بالإرشادات الصحية.