حذرت النيابة العامة من تسهيل دخول المُتسللين إلى المملكة أو نقلهم أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة لهم، موضحة أن هذه الأعمال تعتبر جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ومخلة بالأمانة والشرف، وتصل عقوباتها إلى السجن مدة لا تقل عن 5 أعوام وتصل إلى 15 عاماً، وغرامة تصل إلى مليون ريال.

وأوضحت النيابة عبر «تويتر» اليوم (الثلاثاء)، أنه في حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط وإهمال جسيم يحاسب بحسب ظروف الحال وملابساته، فيعاقب بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.

وأشارت إلى مصادرة الوسيلة التي نقل بها المتسلل ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن محل المصادرة يتعلق بها ملك للغير فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال.

ويتم نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتساب الصفة القطعية.