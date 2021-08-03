تجاوبا مع ما نشرته «عكاظ» قبل ايام، اوضح وكيل جامعة ام القرى للشؤون التعليمية الدكتور عامر الزايدي ان الجامعة ستؤجل الفصل الدراسي كاملا للطلاب غير المحصنين استثنائيًا، أي انه لن يحتسب من ضمن رصيد الطالب في التأجيل.

وقال الزايدي لـ«عكاظ» ان الفرصة امام الطلاب ستكون إما تأجيل الفصل الدراسي او الاعتذار مع الاخذ بالاعتبار ان هذا الاعتبار لن يحسب من مدة الاعتذار المخصص للطالب، مؤكدا ان صدور هذا القرار حتى لا يتأثر وضع الطلاب أكاديميا نتيجة غيابهم عن المحاضرات.

وكانت جامعة ام القرى اصدرت بيانا اوضحت فيه ان الحضور ودخول الجامعة ومرافقها كافة سيكون مقتصرا على المحصنين فقط تماشيا مع تعليمات وزارة التعليم وأن الطلاب غير المحصنين لن يتم اعطاؤهم المحاضرات عن بعد.