صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على (3) مواطنين و(2) من مخالفي نظام أمن الحدود، تراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والخامس، ارتكبوا (38) جريمة بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثّلت في سرقة الأسلاك النحاسية والكابلات والعدادات الكهربائية وبيعها، مستخدمين في ذلك مركبات مسروقة لتضليل الجهات الأمنية في متابعتهم، وقُدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (500.000) ريال، وجرى إيقافهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.