أكد رئيس غرفة حائل عبدالعزيز بن خلف الزقدي ان منطقة حائل تزخر بمخزون كبير من الفرص الواعدة والمزايا النسبية التي لا تحتاج سوى للتسويق والتعريف بها لاستثمارها بالشكل الأمثل لتحقق حائل حضوراً اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، محلياً وعالمياً. وأضاف خلال ورشة العمل التي عقدت في غرفة حائل لوضع تصور مقترح عن مؤتمر الفرص الواعدة والمزايا النسبية لمنطقة ⁧‫حائل⁩ بتنظيم من إمارة منطقة حائل⁩ بالتعاون مع جائزة الأميرة ⁧‫صيتة بنت عبدالعزيز⁩ وغرفة حائل⁩ بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية أن منطقة حائل تحتاج لمثل هذه الورش الهادفة للعمل والتعاون بين الشركاء لاستثمار وتوظيف الميز النسبية المتنوعة التي تتميز بها منطقة حائل في مختلف المجالات سواء السياحية او الزراعية او الرياضية او الاقتصادية او التعليمية وغيرها والتعريف بمخزونها الجاذب والمميز الذي لا يتوفر في الكثير من مناطق المملكة.

وأضاف الزقدي: كلنا تفاؤل بأن تخرج هذه الورشة بتوصيات هادفة تحقق ما نطمح له لتسويق ميز المنطقة محلياً وعالمياً واستثمارها بالشكل الأمثل.

وقدم الزقدي شكره لأمير منطقة حائل الامير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ولنائبه الامير فيصل بن فهد بن مقرن على سعيهما الدائم للرقي بمنطقة حائل والسعي لابراز ما تحويه المنطقة من ميزات متنوعة.

وناقش الحضور ستة مجالات تسويقية مقترحة تتميز بها منطقة حائل، في المجال الجغرافي والإقتصادي والسياحي والأثري والثقافي والتعليمي والاجتماعي والرياضي، وتم استعراض في كل مجال وما يحويه من ميز نسبية، وقدم الحضور عدداً من التوصيات التي تم رصدها لمناقشتها مع الجهات المعنية قبل اعتمادها.