استحوذت شركة بكه بنجاح على قطاع الاستشارات الإدارية في شركة هدفكم القابضة، وذلك بهدف زيادة كفاءة الشركة وتوسيع خدماتها عبر تعزيز علاقات العمل القائمة بينهما.

وعبر باسل السحيباني - الشريك الإداري لبكه عن موقفه قائلاً: «يسعدنا أن نرحب بانضمام شركة هدفكم - قطاع الاستشارات الإدارية ليكون جزءًا من بكه للاستشارات، مما سيعزز بالتأكيد قدرتنا على تقديم خدمات أفضل لعملائنا بما يتناسب مع احتياجاتهم ومطالبهم، سواء كان ذلك على صعيد الخدمات الحالية أو الجديدة من مجالات تخصصنا».

بكه هي شركة سعودية رائدة في مجالات الاستشارات الإدارية، وهي تعمل منذ عام 2009 لتمهيد طريق النجاح أمام جميع عملائها من المنظمات العامة والخاصة على حدٍ سواء، فمن خلال الفهم العميق للسياق المحلي وبيئة العمل في المملكة العربية السعودية، تقدم بكة حلولاً مثالية للمنظمات بناءً على احتياجاتها والتحديات التي تواجهها. في أبريل 2021، أعلنت بكه عن التوصُّل لاتفاقية تفيد بالاستحواذ على قطاع الاستشارات الإدارية في شركة هدفكم القابضة، وهي شركة استشارات إدارية محلية تأسست عام 2015، تقدم حلولاً عملية وقابلة للتنفيذ مستوحاة من أفضل النماذج في سوق الاستشارات وفي مختلف الصناعات في كلا القطاعين العام والخاص.

تعتزم بكه من خلال الاستحواذ على توسيع مجالات خدماتها لتشمل عروض الشركتين بالإضافة إلى ابتكار بعض المنتجات الهجينة بينهما، حيث تدور الخدمات الاستشارية التي تقدمها بكه حول الحوكمة، والإستراتيجيات والحلول، وإدارة المحافظ والبرامج والمشاريع، والموارد البشرية، والتعليم، وأخيرًا خدمات التشغيل والإسناد. من جهة أخرى، تقدم شركة هدفكم خدمات الاستشارات الإدارية في مجالات التطوير المؤسسي وبناء القدرات، والاتصال الإستراتيجي، وإدارة التغيير، وتحسين الأداء حسب منهجية Lean.كما تعتزم بكه التقدم في خطتها الإستراتيجية في التوسع وبناء قدراتها من خلال سياسة الاستحواذ والاندماج.

والجدير بالذكر أن سوق الاستشارات في المملكة العربية السعودية يتصدر قائمة الأسواق سريعة النمو في العالم حيث بلغ حجم السوق 12 مليار ريال سعودي. وفي هذا الصدد، تسعى بكة إلى تعزيز قدرة الشركات الاستشارية المحلية على المنافسة بدلاً من اللجوء إلى الشركات الأجنبية، وتنعكس مساعي بكه في هذا المجال بوضوح في موقعها الإلكتروني الذي يعرض مجموعة الخدمات التي تقدمها:

https://bakkah.net.sa/consulting