وقع فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة شراكة تعاون ثنائية مع أحد الكيانات التجارية الكبرى، لمنح كافة أعضاء الهيئة بطاقة التميز للمزايا الخاصة المرتبطة بـ٢٠٠ جهة وعلامة تجارية.

وأوضح مدير فرع الهيئة فهد الإحيوي أن هذه الاتفاقية سيستفيد منها 500 عضو من أعضاء الهيئة كما أن هذه الشراكة تمثل إضافة جديدة ونوعية للخدمات التي تقدمها الهيئة لاعضائها ضمن إطار استراتيجية الهيئة المحفزة، بدعم من رئيس مجلس الإدارة خالد المالك ومتابعة الأمين العام الدكتور عبدالله الجحلان نحو تقديم أرقى الخدمات لأعضاء الهيئة.

من جانبها، أكدت الشريك المؤسس للكيان غادة غزنوي أن هذه الشراكة إضافة لقائمة عملائهم المميزين من جهات رائدة في مختلف القطاعات من شركات خاصة وبنوك وجامعات وغرف تجارية وجهات حكومية من خلال تطبيق إلكتروني يقدم أرقى الخدمات والمزايا في أكثر من ٢٠٠ علامة تجارية بخصومات تصل إلى ٥٠٪؜ في جميع انحاء المملكة.