أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 16 مخالفاً لنظام البيئة، منهم 7 مواطنين و9 مقيمين من الجنسيتين السودانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 345 رأساً من الإبل و992 رأساً من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.