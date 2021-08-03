أكد مجلس الوزراء الكويتي أمس (الإثنين) أن دولة الكويت تستذكر بكل «تقدير وامتنان» دور المملكة العربية السعودية الشقيقة وبقية أخواتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأشقاء والأصدقاء وجهودهم الخيرة والمباركة التي ساهمت في تخليصها من براثن الاحتلال العراقي الغاشم الذي تعرضت له في فجر الثاني من أغسطس 1990.

وذكر المجلس في بيانه الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أن هذه الجهود كان لها بعد فضل من الله الدور الحاسم في دحر العدوان ونصرة الحق الكويتي وتكريس قواعد الشرعية الدولية. ودعا المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قائد مسيرتنا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد.

وتحل اليوم الذكرى الـ31 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، حيث يستذكر الكويتيون ذكراه الأليمة والدروس والعبر من هذه المحنة، ويستحضرون صمود المقاومة التي ضربت أروع البطولات في محلمة وطنية خالدة تتوارثها الأجيال في سبيل تحرير البلاد.