أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض، 3 محلات تفصيل ملابس عسكرية مخالفة، كما ضبطت 130 بدلة لقطاعات عسكرية مختلفة و300 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وكميات كبيرة من الأقمشة العسكرية.

كما تم ضبط اثنين من العمالة يعملان دون تراخيص وشخص مجهول الهوية يعمل في أحد محلات الخياطة العسكرية، وتم تسليم المخالفين للدوريات الأمنية.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة مساء أمس (الاثنين) بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وجاءت هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.