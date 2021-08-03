ناقش مدير الشؤون الصحية بمحافظة القريات منصور بن سالم الرشيدي، مع رئيس بلدية محافظة القريات المهندس فهد بن إبراهيم العنزي، خلال زيارة قام بها الرشيدي، يرافقه عدد من مسؤولي الصحة، أوجه التعاون بين الجهتين ومدى تفعيل الشراكة ما بين الإدارتين لكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين وفق رؤية المملكة 2030‬.

وثمن رئيس البلدية المهندس فهد العنزي زيارة مدير الشؤون الصحية بالمحافظة، لافتا إلى أن هذه الزيارة تأتي تأكيدا على العلاقة الرائعة بين الجهات الحكومية بالمحافظة، التي يجب أن تكون في قمة تكاملها، لأنها ستنعكس على مخرجات الجهات الحكومية وخدمة المواطنين سواء في الشؤون الصحية أو البلدية وفق ما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.