شرع مستشفى الصحة النفسية بالطائف في إطلاق مبادرة جميلة من خلال «العيادات الافتراضية» تحت عنوان«كورونا والصحة النفسية».

وأشار المتحدث باسم «صحة الطائف» سراج الحميدان أن العيادات ستعمل كل يوم ثلاثاء بهدف تقديم الاستشارات الطبية حول الصحة النفسية إثر جائحة «كورونا».

ولفت إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الحرص على تقديم الخدمات الطبية والاستشارات المتخصصة عبر التقنية الحديثة، مما سيسهم في توفير الجهد والوقت على المستفيدين، وخدمتهم من أي مكان، موضحا أنه يمكن تسجيل المواعيد من خلال الرابط التالي: ‏https://forms.gle/j9eBHxeH8U42mRVNA.

وقرر المستشفى تخصيص عيادة لنفس الغرض في أسواق «تيرا مول» لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1442/12/26 من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

يشار إلى أن مستشفى الصحة النفسية بالطائف يعد أكبر مستشفى متخصص على مستوى المملكة، ويتسع لنحو 700 سرير، ويضم كافة التخصصات في مجال الطب النفسي، كما يحتوي المستشفى على كافة التجهيزات اللازمة التي تخدم النزلاء والنزيلات، إضافة إلى وجود مناطق ترفيهية ورياضية وعلاج بالعمل.