تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بتدشين عدة مشاريع تعليمية جديدة تجاوزت قيمتها الإنشائية أكثر من 45 مليون ريال، تتسع لأكثر من ٤٥٠٠ طالب وطالبة مهيأة بالملاعب العشبية والصالات الرياضية. وشملت المشاريع مجمع الرصيفة التعليمي للبنات، حيث يضم المجمع مبنى الثانوية بـ22 فصلاً، ومبنى المتوسطة بـ21 فصلاً، ومبنى الابتدائية بـ16 فصلاً، ومبنى الروضة بـ6 فصول قُدرت قيمة المشروع 2137292172 ريالا ويخدم أكثر من 2000 طالبة. كما شملت المشاريع إنشاء 24 فصلاً إضافياً لمدرسة عبدالله بن أبي بكر بتكلفة 7.864.500.00 ريال، وإنشاء 26 فصلاً بمدرسة الإمام نافع بتكلفة إجمالية 8545645.42 ريالا، بالإضافة لإنشاء 15 فصلاً بمدرسة الحارث بن كلدة بتكلفة 7898412 ريالا. من جهته أكد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي أهمية تهيئة البيئة المدرسية لاستقبال أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد بكل ما يُحقق البيئة الآمنة والمناسبة، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تحرص على تهيئة وصيانة المباني المدرسية لتوفير البيئة المثالية الجاذبة لجميع المقرات التعليمية التابعة لتعليم مكة المكرمة، وتهيئتها بالتجهيزات والإمكانات اللازمة استعداداً للعام الدراسي القادم، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن اهتمام وزارة التعليم للاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد بما يحقق الانطلاقة القوية منذ بداية العام الدراسي في بيئة نموذجية لجميع المدارس للبنين أو البنات، لافتاً إلى أن إدارة تعليم مكة المكرمة حظيت بكثيرٍ من الدّعم من قبل الوزارة لتحقيق هذه الأهداف السامية؛ بما يحقق تطلع ولاة الأمر بتطوير التعليم في ظل رؤية المملكة 2030. كما وجه الزائدي المساعد للخدمات المساندة عصام المحمادي بتفقد المباني وتهيئتها وتجهيزها استعداداً لعودة الدراسة، حيث أوضح المحمادي أن إدارة تعليم مكة المكرمة تحرص على متابعة صيانة المباني المدرسية والتأكد من جاهزيتها، وتلبية احتياجات البيئة المدرسية وإعدادها إعداداً يليق باستقبال طلابنا وطالباتنا للعام القادم، شاكرًا الجميع على كافة الجهود المبذولة والتفاني في العطاء من أجل تهيئة البيئة التعليمية الجاذبة، مؤكداً أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة شؤون المباني والتشغيل والصيانة زارت عدداً من مدارس البنين والبنات للوقوف على ما تحتاجه من صيانة وتجهيز، حيث تنوعت الصيانة ما بين صيانة شاملة لعدد من المباني المدرسية، وصيانة الأسوار، ومواقف السيارات، والمظلات الداخلية والخارجية، وغرف المعلمين والمعلمات والمقاصف والأبواب والقاعات والمستودعات، ودورات المياه، ومولدات الكهرباء ومراكز التدريب ومدارس الطفولة المبكرة.