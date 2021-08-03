داهمت الفِرق الرقابية بأمانة العاصمة المقدسة وبمشاركة عدد من الجهات الأمنية والحكومية الأخرى المختصة عددا من المواقع المتفرقة المعدة لتحضير الوجبات الغذائية بحي النكاسة بمكة المكرمة.

وكشفت بلدية المسفلة الفرعية أن حملة المداهمة جاءت بعد متابعة ورصد استمر لعدة أشهر ونتج عنها اكتشاف استغلال عدد من العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة والعمل أسطح المباني السكنية بحي النكاسة العشوائي من أجل تصنيع وتحضير وجبة «الكرمبو» أو ما تسمى بـ«المنفوش» وذلك بعد خلطه بزيت السيارات ومن ثم فرده على أسطح المباني السكنية لتنشيفه تحت أشعة الشمس وباستخدام عدد من المراوح الهوائية، ثم توزيعها على الأسواق دون مراعاة للاشتراطات الصحية.

وأشارت البلدية إلى أنه تمت مصادرة 10 أطنان من منتج «الكرمبو» وعدد من أنابيب الغاز والمواقد وأكياس الدقيق والصبغات المتنوعة، فيما تم تسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية.

يذكر أن الحملة شاركت فيها الإدارة العامة للنظافة وإدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة وقوات المهمات الخاصة وإدارة الدفاع المدني وإدارة مرور العاصمة المقدسة ووزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء.