أكدت هيئة حقوق الإنسان تنفيذها 366 زيارة للدور الإيوائية في كافة مناطق المملكة خلال العام 2020، شملت عددا من المؤسسات الاجتماعية المعنية بإيواء النساء والأطفال والأيتام وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى جهات صحية، ومؤسسات تعليمية، وعدد من أماكن الإيواء المخصصة لسكن العمالة.

واستهدفت الهيئة من خلال هذه الزيارات الوقوف على أوضاع نزلاء هذه الدور، والتحديات المتصلة بذلك لمعالجتها بالاشتراك مع الجهات المختصة، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى المستفيدين والعاملين بهذه الدور، وتنمية الوعي بها.

وأوضحت الهيئة أنها نسقت مع الجهات المختصة لمعالجة 194 حالة ذات صلة باختصاصاتها في حماية حقوق الإنسان في مختلف مناطق المملكة.

وتصدرت الحالات المتعلقة بالعدالة الجنائية الترتيب، إذ بلغت 60 حالة، تلتها الحماية من العنف بـ26 حالة، ثم الصحة بـ23 حالة، والرعاية الاجتماعية بـ22 حالة، والحماية من الاتجار بالأشخاص بـ11 حالة، والعمل بـ8 حالات، والهوية والجنسية بـ7 حالات، والتعليم بـ5 حالات، فيما بلغت الحالات الأخرى 32 حالة.

كما حضرت الهيئة خلال العام ذاته 250 جلسة محاكمة قضائية، واطلعت على توافر الحقوق والضمانات المقررة المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.