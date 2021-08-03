كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، 13 طالبة وطالباً بجامعة أم القرى ممن فازوا بجوائز عالمية في معرض جنیف للابتكارات2021، والذي نظمته (عن بُعد) المنظمة العالمية للملكیة الفكریة خلال الفترة من 10-14 /‏ مارس. وهنأ الأمير خالد الفيصل، رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي القحطاني، والطالبات والطلاب الفائزين، مؤكدا بأن هذا الإنجاز العلمي يعكس ما وصل إليه أبناء وبنات هذا الوطن من مكانة علمية عالمية، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح ليسهموا بابتكاراتهم في نهضة الوطن.