أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بأن محافظات الساحل بمنطقة تبوك جزء أساسي من رؤية 2030، وستشهد نقلة تاريخية وأبناؤها، مشيراً إلى أن المشاريع الضخمة الجاري تنفيذها المقصود بها الإنسان السعودي ليس في منطقة تبوك بل جميع أبناء وبنات المملكة.لافتاً إلى أن أبناء وبنات منطقة تبوك من المشاركين الأوائل في هذه المشاريع الضخمة كنيوم، الذي أتاح فرصا عديدة في الابتعاث والتدريب، مضيفاً في كل يوم تشهد جميع المناطق تدشين مشاريع حيوية جديدة في الصحة والتعليم والطرق وتحلية المياه والصرف الصحي وهذه أمور تهم وتمس المواطن بشكل كبير، ومنطقة تبوك جزء من هذه المنظومة الكبيرة.جاء ذلك خلال تدشينه عددا من المشاريع التنموية في محافظة الوجه وتفقد أخرى تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بحضور محافظ الوجه شجاع بن محمد الشريف ونائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للشؤون الفنية والمشروعات المهندس شارخ بن إبراهيم الشارخ، وذلك في حديقة شاطئ زاعم.وشاهد أمير منطقة تبوك فور وصوله عرضاً مرئياً عن منظومة إنتاج الوجه للمياه المحلاة والمشاريع البلدية الجاري تنفيذها، وتسلم هدية تذكارية من نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للشؤون الفنية والمشروعات بهذه المناسبة.كما زار عدداً من الأركان الخاصة بالأسر المنتجة والحرف اليدوية بالمحافظة وركن التحف والمنتوجات الغذائية، ثم شاهد عرضاً للفنون الشعبية.