نجحت جهود أستاذ العلوم البيولوجية في كاوست البروفيسور سمير حمدان، وفريقه، في التغلب على المشاكل المتوقعة للاختناقات التشخيصية لمكافحة فايروس كوفيد 19، إذ قرر البروفيسور إنتاج المكونات الرئيسية لمجموعات اختبار RT-PCR محلياً. وبعد مرور عام، تم نشر مجموعة أدواتهم الداخلية ميدانياً لتوسيع نطاق قدرات الاختبار في عدة مدن سعودية.وأثبتت هذه الجهود مدى حيويتها بعد تفشي مرض كوفيد-19، عندما أصبح من الواضح أن العالم يواجه أزمة صحية عالمية غير مسبوقة، مع طلب متزايد بسرعة على المعدات والاختبارات الطبية.وتتطلب مجموعات الاختبار الأكثر شيوعاً، نسخاً عكسية وبوليميراز حمض الدنا- كواشف كيميائية تعمل على تضخيم حمض الرنا الجينومي الفايروسي إلى مستويات يمكن اكتشافها. ومع ذلك، أدى ارتفاع الطلب العالمي على الاختبارات في عام 2020 إلى ضغوط كبيرة على المختبرات التي تنتج هذه الكواشف وغيرها من الإنزيمات المستخدمة في الاختبارات.ولتكييف عملها مع الأزمة الجديدة، شرعت مجموعة حمدان سريعاً بتطوير كواشف لاختبارات فايروس سارس-كوف-2 لاستخدامها في المختبرات الطبية الحيوية والسريرية.ونظراً إلى أن معظم المواد الكيميائية المستخدمة في مجموعات اختبار RT-PCR محمية ببراءات الاختراع، فقد كان التحدي الأول للباحثين هو تطوير طرق سهلة واقتصادية لإنتاج نسخ مصممة خصيصاً من هذه المواد الكيميائية، وغير محمية ببراءات اختراع. وبمجرد ضمان إمدادات ثابتة وواسعة النطاق من الكواشف غير المحمية ببراءات الاختراع، كانت الخطوة التالية هي تصميم مجموعة أدوات الكشف عن الفايروسات داخل مختبرات الجامعة. ومن ثمّ خضعت مجموعة اختبار RT-PCR التي طوّرتها كاوست لتجارب صارمة في البيئات المختبرية بالتعاون مع مختبرات من وزارة الصحة، ثم في مرافق الاختبار في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وهيئة الصحة العامة السعودية.وجاءت النتائج واعدة، إذ استطاعت المجموعة روتينياً أن تكتشف ما لا يقل عن 10 نسخ من تركيبات حمض رنا فايروس سارس-كوف-2. والأهم من ذلك فقد نجحت المجموعة في اكتشاف كوفيد-19 في عينات سريرية لأحمال فايروسية واسعة ذات موثوقية وانتقائية مماثلة لتلك الخاصة بالمجموعات المعتمدة تجارياً.وفي غضون بضعة أشهر، حصل البروفيسور حمدان وفريقه، بالتعاون مع الهيئة العامّة للغذاء والدواء بالمملكة، على الموافقة التنظيمية من الهيئة العامة للغذاء والدواء.وقال البروفيسور سمير حمدان: «تتسم مجموعتنا لاختبار الفايروسات بأهمية خاصة كوننا نوفر من خلالها تفاصيل تصنيع غير محمية ببراءات اختراع، والآن يتم نشر المجموعة لإجراء دراسة واسعة النطاق عليها بقيادة NoorDx، وهي شركة ناشئة للتشخيص مقرها كاوست، بالتعاون مع شركة تصنيع الأدوات العلمية الأمريكية Thermo Fisher، وهي شريك إستراتيجي لمختبرات الجامعة الأساسية.