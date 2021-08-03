تصدرت تصريحات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس المواقع الاعلامية في المحيط السعودي والخارجي التي دعا فيها جميع منسوبي الرئاسة لترقب إعلان المفاجأة الكبرى في تاريخ الرئاسة التي تعد أكبر وأشمل هيكلة إدارية تطويرية تشهدها الرئاسة منذ إنشائها.. وتساءلت مواقع التواصل السعودي عن نوعية وطبيعة المفاجأة التي وصفها الشيخ السديس بأنها الأكبر من نوعها.. واذا قرأنا طبيعة اعادة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تموضعها خلال السنوات الماضية وتحديدا خلال العامين الماضيين تنفيذ الرؤية ٢٠٣٠؛ لرفع مستوى الاداء لخدمة الحجاج والمعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين وتقوية الحوكمة ومؤسسة العمل وتعزيز ثقافة التقنيات الذكية واستخدام الروبوتات العاملة بالذكاء الاصطناعي في زمن وباء كورونا المستجد والمتحور، وتمكين المرأة لخدمة قاصدي الحرمين فضلا عن نجاح تطبيق الاحترازية الصحية حفاظا على صحة الحاج والمعتمر وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، فإننا نشعر ان الرئاسة توجهت في فترة قصيرة جدا نحو التطور التقني والرقمي واهتمامها بالذكاء الاصطناعي عبر استحداث مكتب متخصص بالبيانات والذكاء الاصطناعي، يقوم بتطبيق سياسات التعامل مع البيانات ودراسة أفكار ومبادرات استخدام الذكاء الاصطناعي في الحرمين الشريفين. ووضعت الرئاسة ضمن خطتها التطويرية الشاملة 2024 الخطط والاستراتيجيات والأهداف لمواكبة رؤية المملكة 2030، واستخدام التقنيات الحديثة في خدمة الإنسان والمكان. وعندما اكد الشيخ عبدالرحمن السديس أن الرئاسة رسمت الخطط التطويرية بإحكام وجعلت من الذكاء الصناعي موردا للهيكلة الجديدة لإعتماد الرئاسة في المقام الأول على البيانات الإلكترونية والذكاء الصناعي وهذا ما جعل موسم الحج الماضي يلاقي النجاح الباهر، فكأن الشيخ السديس يشير الى أن الرئاسة متجهة نحو تغيير نوعي ضخم في مجال التقنيات الذكية واستخدامات الذكاء الاصطناعي لتيسير خدمة ضيوف الرحمن، وتسخير كل الإمكانات لتسهيل فريضة ضيوف الرحمن، ومناسك الحج بأمن وأمان ويسر وصحة. لقد نجحت منظومة الرئاسة لتنظيم موسم حج هذا العام، وللعام الثاني يتم في ظروف استثنائية، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فايروس كورونا المستجد، وحرصا على إقامة الشعيرة على نحو آمن صحي وتفعيل الجوانب التقنية مع الحرص على تسهيل المناسك وإثراء التجربة وتحقيق الريادة في حسن الوفادة بما يتوافق مع قيم ورؤية 2030، معتمدة على عدة ركائز تتمثل في حسن الوفادة التي تهدف إلى إبراز قيم الكرم والحفاوة في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.. ما زال السؤال يطرح نفسه ما مفأجاة الشيخ عبدالرحمن السديس؟.. بقي من الزمن ٧ أيام.. الأول من محرم موعد إعلان المفاجأة.. هل تتجه الرئاسة نحو الرقمنة والتقانة المتكاملة؟تقوية الحوكمة ومؤسسة العملتعزيز ثقافة التقنيات الذكيةاستخدام روبوتات الذكاء الاصطناعيتمكين المرأة لخدمة الحجاج والمعتمرينتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحيةمواكبة رؤية 2030