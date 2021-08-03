أعلن بطل سباقات فورمولا-1 لويس هاملتون أنه يخشى أن يكون مصاباً بـ«كوفيد المزمن». وكان قد بذل جهداً كبيراً ليفوز بالمرتبة الثالثة في الجائزة الكبرى لسباق هنغاريا في موغيورود. وعند تتويج الفائزين على المنصة بكؤوسهم؛ اضطر البريطاني هاملتون إلى أن يطلب المساعدة للصعود إلى المنصة، بعدما شعر بعدم وضوح الرؤية، وغشاوة نظره. وقال -في مؤتمر صحفي- إنه يشعر بأنه «مختلف»، وإنه يخشى أن يكون مصاباً بمرض «كوفيد المزمن»، على رغم أنه أصيب بالفايروس وتعافى منه قبل 8 أشهر. وشكا هاملتون من شعوره بإجهاد شديد، وبشدة النعاس. وكان قد أعلنت إصابته بالفايروس في ديسمبر 2020. ولا يعرف الأطباء والعلماء شيئاً يذكر عن مرض «كوفيد المزمن» Long Covid، الذي يعرف أيضاً بـ«ظاهرة ما بعد الإصابة بكوفيد». ويتسبب هذا المرض في شعور بالإعياء الشديد، وضيق في التنفس أحياناً، ودوخة، وتسارع ضربات القلب. كما يواجه بعض المصابين به صعوبات في التذكر، والتركيز. ويوصف الشخص بأنه مصاب بكوفيد المزمن حين يتواصل شعوره بالأعراض بعد مرور أشهر على إصابته الأصلية وتعافيه منها. ويعتقد بأن بطل سباقات فورمولا-1 لويس هاملتون هو أول شخص من المشاهير في العالم يتحدث عن احتمال إصابته بكوفيد المزمن. وتقدر ثروة هاملتون بـ55 مليون دولار. وهو من مواليد مدينة ستيفنيج البريطانية في سنة 1985. وهو يقود حالياً فريق سيارات شركة مرسيدس الألمانية لسباقات فورمولا-1.