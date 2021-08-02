تواصل بلدية محافظة القريات حملة إزالة المركبات التالفة والمهملة والمتهالكة من الشوارع والأحياء، ورفعت البلدية 30 مركبة وهياكل تالفة ومتهالكة خلال 20 يوما، بعد وضع ملصقات تحذيرية لرفع المركبات والهياكل من المواقع و انتهاء المهلة النظامية.

وأوضح لـ«عكاظ» رئيس البلدية م. فهد بن إبراهيم العنزي أن الحملة تأتي امتداداً لما تقوم به البلدية من مبادرات لتحسين المشهد الحضري في المحافظة.

وبين أن الحملة تندرج ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة عبر تحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوهات البصرية من جميع أحياء المحافظة، لافتا إلى أن الحملة تواصل عملها بشكل يومي للقضاء على المخالفات.