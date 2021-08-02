أنجزت الهيئة العامة للطيران المدني مشروع تكييف 20 استراحة في المنطقة العامة في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.وتعتبر هذه الاستراحات كصالات خارجية في منطقة الساحات العامة تقدم فيها الخدمات كافة.كما يوشك الطريق الجديد الرابط بين صالات الحج بالمطار والجسر الواقع على طريق الحرمين على الانتهاء وسيكون مزدوجا في كل اتجاه 3 مسارات، كما يشمل مواقف للحافلات.