شهِد الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي بمقر محافظة جدة اليوم (الاثنين)، توقيع مذكرة تعاون بين اللجنة الفرعية لشؤون الأسرة بمحافظة جدة ومجموعة من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، لتنفيذ مشروع المسعف النفسي لتأهيل وتدريب (3000) مسعف نفسي متطوع ومرشح من الأسر لتقديم الإسعافات النفسية الأولية.ووقع المذكرة الأستاذ فهد بن رقوش رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الأسرة بمحافظة جدة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، مع كل من، رئيس مجلس إدارة جمعية الإرشاد الأسري والنفسي جزاء بن مرزوق المطيري، والمدير العام لجمعية المودة للتنمية الأسرية محمد آل رضي، والمدير العام لجمعية رعاية الأيتام ضيف الله الحقوي، والمدير التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بجدة عبد الله السيود، والمدير العام لمركز إتزان نجلاء الثقفي.وأكد الأمير سعود بن جلوي أن مذكرة التعاون سيكون لها أثر إيجابي في تقديم الدعم والرعاية النفسية اللازمة للأسرة، ودور في نشر ثقافة المساعدة النفسية في المجتمع، لافتاً إلى أهمية التعاون والشراكة بين القطاع الصحي والأهلي.وتهدف المذكرة إلى تفعيل مشروع المسعف النفسي والعمل المشترك لتحقيق أهداف المشروع التي تتمثل في تحسين جودة الحياة الأسرية بما يتوافق مع رؤية 2030، وذلك من خلال المساهمة في استقرار وتوازن الأسرة وتقديم الدعم والعلاج النفسي للأشخاص المصابين باضطرابات نفسية ولديهم مشكلات أسرية، وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تخدم الأسرة التنموية في المحافظة، ورصد أهم القضايا والتحديات التي تواجه الأسرة.