وقعت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وشركة دار المنظومة ظهر اليوم الاثنين 2 أغسطس الجاري اتفاقية علمية من أجل استخدام قواعد معلومات الدار التي تتضمن ست قواعد معلومات في مجالات علمية مختلفة تمت أرشفة مضامينها منذ بدايات القرن العشرين حتى اليوم .

وقد وقع الاتفاقية من جانب مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مديرها العام الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، والمدير العام لدار المنظومة الدكتور مساعد بن صالح الطيار، وتقوم دار المنظومة طبقا للاتفاقية بإتاحة استخدام قواعد المعلومات لصالح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة التي تتضمن قاعدة العلوم الإسلامية والقانونية، وقاعدة علوم الاقتصاد والإدارة، والعلوم الإنسانية، والتربوية والاجتماعية، وقاعدة علوم اللغة والأدب، وقاعدة الرسائل الجامعية .

وأوضح الدكتور المبارك أن الاتفاقية تأتي في سياق اهتمام المكتبة بالتواصل والتفاعل مع مختلف المنابر والمؤسسات والجمعيات الثقافية والاجتماعية داخل المملكة وخارجها، لتوسيع مدارات العمل الثقافي وإيصال مختلف الوسائط التثقيفية التي ترتكز عليها المكتبة كالكتب والإصدارات والمطبوعات المختلفة، وتأتي هذه الاتفاقية من أجل تيسير الخدمات البحثية للباحثين والمهتمين وطلاب الدراسات العليا من رواد المكتبة، عبر قواعد المعلومات المتنوعة، حيث تحصل المكتبة على ست قواعد متخصصة في مجالها وفريدة من نوعها، وتخدم هذه القواعد رواد المكتبة في داخل القاعات، ويمكن إعطاء صلاحيات الدخول عليها خارج نطاق المكتبة بشكل خاص، ويغني هذا الاشتراك في هذه القواعد عن الاشتراك في الدوريات الورقية مما يوفر الوقت والجهد.

وتغطي قواعد المعلومات غالبية المجلات والدوريات العلمية المتخصصة والمتاحة بنصوصها الكاملة وكذلك المؤتمرات والندوات، وتأتي (قاعدة الرسائل الجامعية) كقاعدة متخصصة في الرسائل الجامعية (والأطروحات العلمية) العربية، حيث يصل العدد من رسائل الماجستير والدكتوراه إلى أكثر من (151,869) رسالة علمية.

وتحتوي قاعدة (EduSearch) قاعدة العلوم التربوية على (204,946) بحثا ومقالا تغطي هذه القاعدة تقريبا جميع الدوريات التربوية العلمية الصادرة باللغة العربية وتتضمن (492 مجلة علمية محكمة) و (689 مؤتمرا وندوة) منذ عام 1928 إلى وقتنا الحالي مع التحديث اليومي المستمر، كما أن جميع الأبحاث متاحة بالنص الكامل على صيغة (PDF) مطابقة للأصل المطبوع، وقابلة للاستعراض أو التحميل أو النسخ، إضافة إلى البيانات الببليوجرافية الكاملة.

وتحتوي قاعدة IslamicInfo (قاعدة العلوم الإسلامية والقانونية) على (238,086) بحثا ومقالا. تغطي تقريبا جميع الدوريات والمجلات العلمية والكتب السنوية الدورية المتخصصة في مجالها، الصادرة باللغة العربية في جميع الدول العربية وغير العربية، بالإضافة إلى أعمال وأبحاث المؤتمرات والندوات باللغة العربية منذ عام 1924 وحتى اليوم.

أما قاعدة معلومات EcoLink (قاعدة العلوم الاقتصادية والإدارية) فتتضمن (194,046) بحثا ومقالا، وهي القاعدة العربية الأولى المتخصصة في مجال الاقتصاد، والإدارة، وإدارة الأعمال والعلوم ذات العلاقة، وتغطي تقريبا جميع الدوريات والمجلات العلمية والكتب السنوية الدورية المتخصصة الصادرة باللغة العربية في جميع الدول العربية وغير العربية بنصوصها الكاملة، إضافة إلى أعمال وأبحاث المؤتمرات والندوات باللغة العربية منذ عام 1931 وحتى الآن.

وتتكون قاعدة AraBase (قاعدة اللغة والأدب) من ( 212,608) بحثا ومقالا. تغطي تقريبا جميع الدوريات والمجلات العلمية والكتب السنوية الدورية المتخصصة في مجالها، الصادرة باللغة العربية في جميع الدول العربية وغير العربية بالإضافة إلى أعمال وأبحاث المؤتمرات والندوات باللغة العربية منذ عام 1921 حتى اللحظة الحاضرة.

وتشكل قاعدة index Human قاعدة العلوم الإنسانية (262,218) بحثا ومقالا. تغطي تقريبا جميع الدوريات والمجلات العلمية والكتب السنوية الدورية المتخصصة في مجالها، الصادرة باللغة العربية في جميع الدول العربية وغير العربية، بالإضافة إلى أعمال وأبحاث المؤتمرات والندوات باللغة العربية منذ عام 1921 حتى اليوم.