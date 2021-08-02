تفقد رئيس المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد عبدالله العبد القادر المنتزهات البرية بمحافظة بيشة، والتقى مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة ببيشة المهندس مريح الشهراني ورئيس قسم البيئة المهندس علي المعاوي. وتم خلال الزيارة التجول برفقة فريق عمله بالمنتزهات.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أن ما حققته رؤية 2030 من أجل المحافظة على السلامة البيئية للمملكة يفوق كل التوقعات، مشيداً بما أنجز خلال الخمس سنوات الماضية، لا سيما رفع نسبة الغطاء النباتي بنسبة 40% مما يسهم في إنشاء مجتمع حيوي ينعم أفراده بنمط حياة صحي.

وقال العبد القادر إن المركز لا يألو جهدا في تحقيق مستهدفات الرؤية البيئية، لافتا إلى أنه تم زراعة 10ملايين شجرة مؤخرا خلال 6 أشهر في ٦٧٠ موقعاً في جميع مناطق المملكة وبمساهمة جميع فئات المجتمع وهيئاته الرسمية والخاصة، ضمن حملة "لنجعلها خضراء، بهدف المساهمة في تنمية الغطاء النباتي والحد من آثار التصحر.

وشدد على أهمية الدور الذي يقدمة المركز للمنتزهات بصفة عامة والمنتزهات ببيشة بصفة خاصة حيث إنها تعتبر من أكبر المنتزهات المستحدثة.

من جهة أخرى، قدم مدير مكتب وزارة البيئة والمياة والزراعة المهندس مريح الشهراني شكره للوزير ونائبه وللرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على هذة الزيارة التي تم من خلالها بحث سبل تطوير أعمال المنتزهات ببيشة.