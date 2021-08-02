وجّه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، كافة الإدارات والبلديات، بتطبيق قرار الامتثال بمنع دخول الأمانة وكافة مبانيها وبلدياتها والمنشآت التجارية ومراكز التسوق والمنشآت الغذائية لغير المحصنين للحفاظ على الصحة العامة، حيث جاء ذلك التوجيه لتفعيل القرار الصادر وفقا للتعليمات الصادرة بشأن تطبيق قرار منع غير المحصنين من دخول منشآت الأمانة وإدارتها والبلديات التابعة لها، وكذلك جميع الأسواق، وتكثيف الجانب الرقابي من قبل الفرق الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار الوباء، فيما سيكون الدخول لكافة المراكز التجارية والمولات وأسواق النفع العام مشروطاً بالتحصين، إذ سيتم منع دخول غير المحصنين حفاظاً على الصحة العامة ومنع انتشار فايروس كورونا. ودعت الأمانة الجميع للالتزام بالتعليمات والتعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن المخالفين بالتواصل مع مركز البلاغات 940. من جهة أخرى، ناقش أمين منطقة عسير، خطة الأمانة لمعالجة التشوه البصري خلال الفترة القادمة بحضور رؤساء البلديات وفريق معالجة التشوه البصري بالأمانة. وأكد الحميدي خلال الاجتماع، أهمية تكثيف الجهود لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتسخير كافة الامكانات لتنفيذ خطة العمل التي أعدت لمعالجة مظاهر التشوه البصري لتحقيق الإنجاز المطلوب ضمن الاهداف المحددة في الخطة، فيما استعرضت خطة الأمانة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، من خلال تفعيل وإنشاء غرفة عمليات معالجة التشوه البصري، وإشراك المقاولين في أعمال المعالجة بجانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم البلديات لرصد ومعالجة عناصر التشوه البصري وإتاحة الفرصة للمشاركة المجتمعية في تحسين ومعالجة مظاهر التشوه البصري.