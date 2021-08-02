أبرمت غرفة بيشة مع جمعية الإعلام السياحي اتفاقية تعاون مشترك بمقر الغرفة أمس، حيث قام بالتوقيع على الاتفاقية رئيس مجلس إدارة غرفة بيشة صالح الوتيد، ورئيس مجلس الإدارة بالجمعية خالد آل دغيم، بحضور الأمين العام لغرفة بيشة الدكتور عبدالرحمن المعاوي، ورئيس اللجنة الإعلامية بالغرفة قباس الفهد.

وأبان رئيس مجلس إدارة غرفة بيشة صالح الوتيد أن الدورة الحالية للغرفة التي تشكل فئة التجار من الشباب تتجه لدعم البرامج والفعاليات التي تخدم شباب وشابات المحافظة وتنمي لديهم حب العمل في كافة الأعمال التجارية والسياحية والزراعية وتعزز لديهم القدرة على دخول سوق العمل بقدرات ومهارات متميزة. وأكد أن الإعلام هو شريك التنمية وجاءت هذه الاتفاقية لإبراز مقومات بيشة وموروثها العريق وموقعها الاستراتيجي بين المنطقة الوسطى وجنوب الوطن.

وأشار الأمين العام لغرفة بيشة الدكتور عبدالرحمن المعاوي إلى أن مهرجان صفري بيشة فعالية زراعية مهمة على مستوى الوطن، وتحرص الغرفة مع جميع الجهات الخدمية بالمحافظة ومن خلال نشاط اللجنة الزراعية بالغرفة أن لا تمر هذه الفعالية مرورا عابرا وسوف تشهد الدورة الحالية للمهرجان فعاليات مصاحبة تعكس أهمية هذا المنتج الزراعي المهم الذي اشتهرت به محافظة بيشة ويعمل به أكثر مواطنيها، مؤكداً السعى إلى إيجاد الحلول للمعوقات التي تعترض المزارعين وتذليل أي صعاب أمامهم وبتكاتف الجميع.

وبارك محافظ بيشة المكلف سعيد الطلوق خلال لقائه رئيس مجلس إدارة غرفة بيشة ورئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي هذه الاتفاقية وما تشمل من بنود تخدم عددا من الجوانب في مهرجان صفري بيشة 2021.