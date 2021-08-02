باشرت نائبة سفير المملكة المتحدة الجديدة لدى المملكة اعمالها خلال يوليو الماضي.

وفي بيان اوردته السفارة البريطانية اليوم (الاثنين)، ذكرت أن آنا والترز تخلف منصب النائب السابق ريتشارد أوبنهايم، الذي بدوره سيتولى منصبه الجديد سفيرا لبريطانيا لدى اليمن قريبا.

متحدثة عن منصبها في الرياض، قالت آنا والترز: «انه شرف عظيم لي أن أكون نائب السفير البريطاني الجديد للمملكة العربية السعودية. انني أتطلع للعمل مع شركائنا في جميع انحاء المملكة لتعميق الشراكة بين بلدينا. لقد امضيت معظم سنوات دراستي الابتدائية في طفولتي في مدينة جدة، لذلك فإنني اتطلع الى العودة لرؤية العديد من التغييرات والتطورات في جميع أنحاء البلاد».

وقبل ذلك، عملت آنا دولياً لاكثر من 20 عاما، بما في ذلك وزارة الخارجية، وزارة التنمية الدولية والامم المتحدة. لقد عملت في عدة مناطق حول العالم بما في ذلك الشرق الاوسط، شمال أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا وجنوب آسيا. ولديها خبرة واسعة في مجال السياسات، تغطي مجالات تشمل الأمن القومي، الحوكمة واصلاح القطاع العام، الفساد والنزاهة المالية، والصراع وبناء السلام.