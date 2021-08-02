زفت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة خمس خريجات لثاني دفعة من برنامج دبلوم تقنية كهربائية ونظم القلب، ويعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة ومعترف به من هيئة التخصصات الصحية وتم تخريج دفعة سابقة في العام ٢٠٢٠ منهم أربع سعوديات وخريج واحد من البحرين وتمت الاستفادة منهم في مجال تخصصهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى ليصبح عدد خريجي الدبلوم حتى الآن (١٠) متخصصين.وفي شأن ذي صلة حصلت المدينة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بعد تحقق معايير الاعتماد المؤسسي، ما يمكنها من المشاركة في العملية التدريبية التي تهدف الى تسخير كافة الإمكانات الادارية والتعليمية والسريرية بالمراكز التدريبية لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية