زفت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي وبإشراف وتدريب الإدارة التنفيذية للشؤون الأكاديمية والتدريب وبالتعاون مع مركز القلب، خمس خريجات لثاني دفعة من برنامج دبلوم تقنية كهربائية ونظم القلب، حيث يعد هذا البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة معترفا به من هئية التخصصات الصحية ويعطى بعد الحصول على درجة البكالوريوس.وقد تم تخريج دفعة سابقة في عام ٢٠٢٠ منهم أربع سعوديات وخريج واحد من مملكة البحرين الشقيقة، وتمت الاستفادة منهم في مجال تخصصهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، ليصبح عدد خريجي هذا الدبلوم حتى الآن (١٠) متخصصين. من جهة أخرى، حصلت المدينة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية وهو اعتماد الهيئة للمراكز التدريبية بعد تحقق معايير الاعتماد المؤسسي، ما يمكنها من المشاركة في العملية التدريبية، والذي يهدف إلى تسخير كافة الإمكانات الإدارية والتعليمية والسريرية بالمراكز التدريبية لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية (شهادة الاختصاص العام، زمالة التخصص الدقيق أو الدبلوم المهني الصحي) التي تشرف عليها الهيئة، مما ينتج عنه توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي، ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عال يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.