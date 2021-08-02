نجحت وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف في إنقاذ حياة امرأة تبلغ من العمر 58 عاما أدخلت للطوارئ وهي تعاني من جلطة حادة بالشريان الرئوي وارتفاع الضغط الرئوي لـ 70، وتم على الفور إجراء نوع خاص من القسطرة تجري لأول مره على مستوى مرافق الصحة بالطائف باستخدام تقنية حديثة من خلال قسطرة عن طريق الفخذ للوصول بجهاز للشريان الرئوي، حيث يتم حقنه بمادة علاجية مسيلة ومن ثم يتم استخدام أشعة صوتية عن طريق الجهاز لتكسير التخثر الدموي داخل الشريان. وقد شهدت المريضة تحسنا وانخفاضا في الضغط الرئوي من 70 إلى 40.