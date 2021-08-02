شهد مركز لقاحات فايروس كورونا بمركز القصيم الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة بريدة، إقبالاً متزايداً من فئات المجتمع لتحصين أنفسهم والمجتمع من فايروس كورونا «كوفيد-19» لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية.

والمركز الذي بدأ تشغيله في شهر جمادى الآخرة من العام الحالي يقدم خدماته لنحو 6000 مستفيد ومستفيدة في اليوم الواحد بدلاً من 3000 مستفيد ومستفيدة، وذلك منذ إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح، حيث زاد الإقبال من صغار السن على المركز للتحصين بلقاح كورونا بنسبة 30% بعد سماح وزارة الصحة بإعطاء لقاح فايزر للفئة العمرية بين 12-18 سنة، فيما استحوذت النساء على النسبة الأعلى بأخذ الجرعة الثانية من اللقاح بنسبة 60%.

وشهد المركز زيادة عدد الكوادر البشرية (طبية وفنية) بنسبة 40% بعد السماح بأخذ الجرعة الثانية لتغطية المجتمع باللقاح، إذ يتم تقديم الخدمات من خلال أكثر من 30 عيادة طبية للتطعيم مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمسار مخصص لهم، وعيادات مخصصة للرجال، وأخرى للنساء، إضافة إلى عدد المتطوعين الذين يقدر عددهم بأكثر من 200 متطوع ومتطوعة أسهموا وبشكل لافت في دعم المنظومة الصحية ضمن سلسلة الجهود التوعوية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة للحد من انتشار فايروس كورونا لتدعيم جهود الكوادر الطبية الموجودة إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة.

ويعمل المركز يومياً بمعدل 16 ساعة لما يشهده من إقبال متزايد من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، بعد تأكيد وزارة الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية من اللقاح لاستدامة المناعة ومقاومة المتحورات للفيروس، ودعوتها للمجتمع بأخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات، إضافة إلى تشديد وزارة الداخلية على بدء إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فايروس كورونا لدخول جميع الأماكن والمناشط والفعاليات والمنشآت الحكومية والخاصة واستخدام وسائل النقل العام في المملكة اعتباراً من أمس (الأحد) 22 ذو الحجة 1442 الموافق 1 أغسطس 2021 في جميع مناطق المملكة، وإيضاح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بآلية التعامل مع غير المحصنين بالقطاع العام والقطاعين الخاص وغير الربحي، مما دفع أفراد المجتمع إلى المسارعة بأخذ اللقاح.

يذكر أن وزارة الصحة أكدت في آخر إحصاء لها أمس (الأحد) وصول الجرعات المعطاة من لقاح فايروس كورونا إلى أكثر من 27 مليون جرعة معطاة في أكثر من 587 مركزاً للقاح بمناطق المملكة منذ تدشين المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، وانطلاق المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.