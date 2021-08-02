أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي، محاولة تهريب (8.735.000) حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية حبوب كاكاو وردت للميناء.وأوضحت الهيئة بأنه عند خضوع الارسالية للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ، عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون مُخبأةً بطريقة فنية داخل أكياس «حبوب الكاكاو»، مشيراً الى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضبط مستقبلي هذه الكمية داخل المملكة، حيث تم القبض على ثلاثة أشخاص.وأكدت الهيئة إحكام الرقابة الجمركية على جميع الواردات والصادرات والمسافرين ومكافحة التهريب بجميع أشكاله، وتقف عبر منافذها البرية والبحرية والجوية بالمرصاد سدًا منيعًا أمام محاولات أرباب التهريب وحملاتهم المنظمة، مؤكدةً في هذا الشأن أن جميع منافذها تبذل أقصى جهودها لكشف وإحباط أي محاولة من شأنها المساس بأمن الوطن ومقدراته، إلى جانب حرصها التام على تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك في سبيل توحيد الجهود وتضافرها؛ للحد من عمليات تهريب المخدرات.