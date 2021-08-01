أكدت النيابة العامة أن يجب على المسافرين القادمين إلى المملكة على رحلات دولية والمسؤولين عن وسائل النقل ومشغليها عبر منافذ الدخول الإفصاح عن زياراتهم لأي من الدول الموبوءة بتفشي فيروس كورونا أو أي من سلالاته المتحورة محذرة بأن عدم المبادرة إلى الإفصاح عن ذلك تترتب عليه المُساءلة الجزائية المشددة.

وأوضحت النيابة أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى يعاقب المخالف بغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال ويتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج عن مخالفته أما إذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل إجرامي فتحال القضية إلى النيابة العامة مع المتهم تمهيدا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.