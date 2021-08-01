دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في محافظة الوجه مساء اليوم، مشاريع تنموية وخدمية جديدة، وتفقد سير العمل في المشاريع القائمة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وكان في استقباله في موقع عرض المشاريع في حديقة شاطئ زاعم بالمحافظة، محافظ الوجه شجاع بن محمد الشريف ونائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للشؤون الفنية والمشاريع المهندس شارخ بن ابراهيم الشارخ.

وفور وصوله دشن منظومة إنتاج الوجه للمياه المحلاة، وشاهد والجميع عرضاً مرئياً عن المنظومة التي تهدف إلى تعزيز أمن إمدادات المياه بالمحافظة والقرى المحيطة ونفذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمحافظة وبطاقة إنتاجية تصل إلى 25.500 متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وتعمل بتقنية التناضح العكسي الصديقة للبيئة ذات الكفاءة والتنافسية العالية.

بعد ذلك تسلم هدية تذكارية من نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للشؤون الفنية والمشاريع بهذه المناسبة.

عقب ذلك دشن أمير تبوك مشاريع بلدية المحافظة، وشاهد عرضاً مرئياً عن تلك المشاريع واستمع لشرح موجز من رئيس بلدية المحافظة المهندس احمد بن عبيدالله البلوي عن تلك المشاريع التي شملت مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وأعمال سفلتة ورصف وإنارة وتحسين وتطوير وتجميل المحاور الرئيسية بالمحافظة والطريق الدائري والواجهة البحرية وحدائق الأحياء بقيمة إجمالية تجاوزت 28 ميلون ريال، إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة بقيمة إجمالية تجاوزت 28 ميلون ريال، كما اطلع على سير العمل في مشاريع البلدية الاستثمارية.

وقال الأمير فهد بن سلطان في تصريح صحفي عقب تدشين هذه المشاريع إنه في كل يوم وبجميع مناطق المملكة تفتتح مشاريع حيويه جديدة في الصحة والتعليم والطرق وتحلية المياه والصرف الصحي، وهي أمور تهم وتمس المواطن بشكل كبير، ومنطقة تبوك جزء من هذه المنظومة الكبيره المملكة.

وأضاف: إنني سعيد اليوم ان أكون في محافظة الوجه وقبلها في محافظتي ضباء وأملج وقريباً في محافظتي تيماء وحقل.

مؤكدا أن ذلك جزء أساسي من رؤية المملكة 2030، التي اقرها خادم الحرمين ويشرف عليها وينفذها ولي العهد، وستشهدها محافظات الساحل وستكون نقلة تاريخية للمنطقة وأبنائها، وهذه المشاريع الضخمة المقصود بها الانسان السعودي ليس في منطقة تبوك بل جميع أبناء وبنات المملكة.

وأشار أمير تبوك إلى أن أبناء وبنات منطقة تبوك من المشاركين الاوائل في هذه المشاريع ومنها مشروع نيوم الذي أتاح فرصا عديدة في الابتعاث والتدريب لأبناء وبنات المنطقة، متمنيا ان يزداد عدد المستفيدين من المواطنين والمواطنات ورجال الاعمال من هذه المشاريع الضخمة التي لا يوجد لها مثيل في العالم، معربا عن شكره للقيادة وللشعب السعودي والمسؤولين الذين يعملون بكل جهد وبكل مجال.

بعد ذلك زار الأمير فهد بن سلطان عدداً من الأركان الخاصة بالأسر المنتجة والحرف اليدوية بالمحافظة وركنا للتحف والمنتوجات الغذائية، ثم شاهد عرضاً للفنون الشعبية.