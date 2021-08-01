نفذت بلدية محافظة القريات 118 جولة رقابية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمحافظة، تم من خلالها متابعة قرار منع دخول غير المحصنين اضافة الى العمل اليومي للمراقبة في المراكز التجارية والمنشآت.

كما وضعت ادارة صحة البيئة في بلدية القريات خطة عمل رقابية بشكل يومي لمتابعة تطبيق قرار اشتراط التحصين من خلال تكثيف الجولات الميدانية على الأسواق والمولات والمطاعم والكافيهات والمنشآت التجارية، لمتابعة الالتزام بتنفيذ القرار، وتطبيق العقوبات النظامية الفورية على المخالفين بتوجيهات ومتابعة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان.

وأكد لـ«عكاظ» رئيس بلدية القريات المهندس فهد العنزي استمرار الجولات الرقابية المكثفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية، لرفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي بتلك المنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة «ممتثل» داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.