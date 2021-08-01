دعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى التعامل الصحيح والمثالي مع أجهزة التكييفات، سواء في المنازل أوالشركات. وقال إن صيانة التكييفات بصفة دائمة، تزيد من كفاءتها التشغيلية، بأقل طاقة ممكنة.

وشدد المركز على أهمية غسل وتنظيف الوحدة الخارجية مرة كل عام على الأقل، وتحديداً قبل أن تعمل في فصل الصيف، للتأكد من أنها مؤهلة للعمل بكامل طاقتها.

وقال عمر السلطان «فني تكييفات» إن الصيانة الدورية لأجهزة التكييف، تضمن سلامتها الفنية من العيوب والأعطال، ما يدفعها للعمل بكفاءة عالية، وبأقل استهلاك للطاقة الكهربائية، ما ينعكس على فواتير الطاقة الكهربائية.

وأكد أن الكثير يشكو مع بداية فصل الصيف من ضعف جهاز التكييف، ويؤكد أن الجهاز جديد، ولا يدري أن هذه الشكوى سببها عدم صيانة الجهاز بغسل الوحدة الخارجية له.

وأضاف «في فصل الصيف، سيكون التركيز على أجهزة التكييف، سواء في المنازل أو الشركات، ومن هنا يجب التأكد من أن هذه الأجهزة على استعداد للعمل بكفاءة عالية، وهذا يتطلب إجراء صيانة دورية لجهاز التكييف».

وقال: «يتم ذلك عبر تغيير الفلاتر أو على الأقل تنظيفها بين فترة وأخرى، وتنقيتها من الأتربة والغبار التي تقلل من كفاءتها في العمل، يضاف إلى ذلك، الحرص على معاينة الوحدة الخارجية للجهاز، وتنظيفها من الأتربة والغبار العالق بها، كما يفضل التأكد من شحن الجهاز بغاز الفريون، ومن المفيد أيضاً فحص مجاري الهواء، ومعاينة خطوط التبريد، والتأكد من عدم وجود تسريبات فيها».