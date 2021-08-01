كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب لـ«عكاظ» أن عقوبة من يخالف الحجر الصحي وتعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج غرامة تصل إلى 200 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على السنتين أو بهما معاً.وبين أنه بدءًا من اليوم الموافق 22/ 12/ 1442 بدأ تطبيق التحصين المعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فايروس كورونا لدخول جميع الأماكن والمناشط والفعاليات والمنشآت الحكومية والخاصة في المملكة واستخدام وسائل النقل العام كافة.وأكد مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي لـ«عكاظ»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بمشاركة العقيد الشلهوب، والمتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الدراسات أثبتت أن تلقي جرعتين من اللقاحات المعتمدة في المملكة يحمي من الفايروس المتحور دلتا.وأوضح متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن غرامة المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 100 ألف ريالوقال: «اشتراط التحصين لدخول المنشآت التجارية، ودخلنا اليوم مرحلة مهمة لحماية مجتمعنا، وخلال شهر يوليو الماضي تم ضبط 3400 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية».من جهته، أعلن الدكتور العبدالعالي أنه تم تسجيل 1084 حالة جديدة لفايروس كورونا الجديد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (526814) حالة، من بينها (11191) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1403) حالات حرجة، وأن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 507374 حالة، بإضافة (1285) حالة تعاف جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8249) حالة، بإضافة (12) وفاة جديدة.وحول مستجدات اللقاح، قال: وصل عدد الجرعات المعطاة إلى 26925604 جرعات، في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة التي يتجاوز عددها الـ590 مركزا، وأفاد بأن المنحنى يشهد تذبذبا في الحالات المسجلة في المملكة في الوقت الحالي.