أكد رئيس النقابة العامة للسيارات بمنطقة مكة المكرمة عبدالرحمن الحربي صرف مستحقاق الشباب الذين حالت الظروف دون مشاركتهم في الحج خلال هذا الاسبوع. وقال الحربي لـ«عكاظ» ان العمل جار لمراجعة جميع الاسماء مع ادارة التشغيل والموارد البشريه لتسليم مستحقاتهم.

ووعدت النقابة العامة للسيارات بمنطقة مكة المكرمة خلال موسم حج هذا العام بصرف رواتب الشباب الذين حالت الظروف دون مشاركتهم في ارشاد الحافلات الذين يتجاوز عددهم ٢٠٠ شاب. ووعد الحربي في حينه بصرف مستحقاتهم قبل ٢٠ من ذي الحجة. وكانت «عكاظ» تبنت شكوى الشباب السعودي في وقت سابق.